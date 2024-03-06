Кадыров заявил о взятии мелового завода в Белогоровке
Российские войска взяли под свой контроль меловой завод в поселке Белогоровка в ЛНР. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, идут бои за меловой карьер.
«За прошедшие сутки... группа «Аида»... ликвидировала 17 военнослужащих ВСУ. Кроме того, уничтожено 12 укрепрайонов, две пулеметные точки, семь позиций на белой горе, в том числе лабиринт и норы», - рассказал Кадыров.
Он также добавил, что успешное наступление российских войск продолжается.
Ранее Кадыров заявил, что, по его мнению, спецоперация России на Украине завершится летом 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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