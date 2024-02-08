Путин наградил Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

В документе, который опубликован на официальном портале правовых актов, говорится, что Кадыров был удостоен награды за большой вклад в социально экономическое развитие республики.

«За большой вклад в укрепление российской государственности,обороноспособности страны и большой вклад в социально экономическое развитие Чеченской республики», - отмечается в указе.

Ранее Путин присвоил звание Героя России космонавту Денису Матвееву, его коллега Олег Артемьев получил орден Гагарина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

