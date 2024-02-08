Путин наградил Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении главы Чечни Рамзана Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
В документе, который опубликован на официальном портале правовых актов, говорится, что Кадыров был удостоен награды за большой вклад в социально экономическое развитие республики.
«За большой вклад в укрепление российской государственности,обороноспособности страны и большой вклад в социально экономическое развитие Чеченской республики», - отмечается в указе.
Ранее Путин присвоил звание Героя России космонавту Денису Матвееву, его коллега Олег Артемьев получил орден Гагарина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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