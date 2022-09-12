Кадыров заявил о возвращении элитных бойцов в Донбасс

Элитные чеченские бойцы вернулись в Донбасс для выполнения задач российской спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров официально пообещал вернуть под влияние РФ Изюм, Купянск, Балаклею и дойти до Одессы

Как отметил политик, подразделениями командует депутат Госдумы Адам Делимханов, пишет RT.

«Элитные бойцы после освобождения ... Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска, Попасной и других городов отправились на предоставленный Верховным Главнокомандующим отдых, и теперь с новыми силами вернулись на передовую. Опыт свежий, оружие чистое, магазины полны патронов, дух боевой!», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Чечни призвал набраться терпения и ждать отличных результатов от бойцов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДонбассСпецоперацияЧечняРамзан Кадыров
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