Кадыров заявил о возвращении элитных бойцов в Донбасс

Как отметил политик, подразделениями командует депутат Госдумы Адам Делимханов, пишет RT.

«Элитные бойцы после освобождения ... Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска, Попасной и других городов отправились на предоставленный Верховным Главнокомандующим отдых, и теперь с новыми силами вернулись на передовую. Опыт свежий, оружие чистое, магазины полны патронов, дух боевой!», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Чечни призвал набраться терпения и ждать отличных результатов от бойцов.

