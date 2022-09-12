Кадыров заявил о возвращении элитных бойцов в Донбасс
Элитные чеченские бойцы вернулись в Донбасс для выполнения задач российской спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Как отметил политик, подразделениями командует депутат Госдумы Адам Делимханов, пишет RT.
«Элитные бойцы после освобождения ... Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска, Попасной и других городов отправились на предоставленный Верховным Главнокомандующим отдых, и теперь с новыми силами вернулись на передовую. Опыт свежий, оружие чистое, магазины полны патронов, дух боевой!», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава Чечни призвал набраться терпения и ждать отличных результатов от бойцов.
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