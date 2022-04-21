Кадыров заявил о ликвидации известного националиста Щербака
Известный украинский националист Геннадий Щербак был ликвидирован в городе Попасная Луганской народной республики в ходе российской военной спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Как отметил политик, на линии фронта наблюдается положительная динамика. Замначальника УФСВНГ по Чеченской республике Даниил Мартынов доложил Кадырову о ликвидации Щербака, который «был чуть ли не героем фильмов боевиков» по мнению авторитетных западных военных ведомств, отмечает РЕН ТВ.
«К счастью, разного рода сертификаты о прохождении обучения и всевозможные награды не возымели должного эффекта. Очередной нацик ликвидирован российскими бойцами. Подобная судьба ожидает и всех членов преступных группировок, такова суровая реальность», — написал Кадыров.
Глава Чеченской республики напомнил, что украинским силовикам неоднократно предлагали сдаться и гарантировали сохранение жизни и безопасность, отмечает телеканал «360». Однако они не сложили оружие и теперь «почувствуют всю мощь операции».
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