Кадыров заявил о ликвидации известного националиста Щербака

Как отметил политик, на линии фронта наблюдается положительная динамика. Замначальника УФСВНГ по Чеченской республике Даниил Мартынов доложил Кадырову о ликвидации Щербака, который «был чуть ли не героем фильмов боевиков» по мнению авторитетных западных военных ведомств, отмечает РЕН ТВ.

«К счастью, разного рода сертификаты о прохождении обучения и всевозможные награды не возымели должного эффекта. Очередной нацик ликвидирован российскими бойцами. Подобная судьба ожидает и всех членов преступных группировок, такова суровая реальность», — написал Кадыров.

Глава Чеченской республики напомнил, что украинским силовикам неоднократно предлагали сдаться и гарантировали сохранение жизни и безопасность, отмечает телеканал «360». Однако они не сложили оружие и теперь «почувствуют всю мощь операции».

