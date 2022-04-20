Кадыров заявил о переходе города Рубежное под полный контроль войск РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале заявил, что город Рубежное в Луганской народной республике перешёл под окончательный контроль российских войск.

Кадыров рассказал о зачистке мариупольской «Азовстали»

Своё сообщение он сопроводил видеозаписью, на которой военные водружают флаги России и Чечни при въезде в населённый пункт.

«Теперь каждый последователь бандеровской идеологии сто раз подумает, прежде чем сделать шаг в сторону Рубежного», — заключил Кадыров.

Ранее глава Чечни заявил, что в Мариуполе 267 украинских морпехов сдались полку «Север», передаёт ОТР.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФДонбассЛНРРамзан Кадыров
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