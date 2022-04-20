Кадыров заявил о переходе города Рубежное под полный контроль войск РФ
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале заявил, что город Рубежное в Луганской народной республике перешёл под окончательный контроль российских войск.
Своё сообщение он сопроводил видеозаписью, на которой военные водружают флаги России и Чечни при въезде в населённый пункт.
«Теперь каждый последователь бандеровской идеологии сто раз подумает, прежде чем сделать шаг в сторону Рубежного», — заключил Кадыров.
Ранее глава Чечни заявил, что в Мариуполе 267 украинских морпехов сдались полку «Север», передаёт ОТР.
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