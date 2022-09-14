Кадыров заявил, что российские войска никуда не отступают

По его словам, Россия пытается минимизировать человеческие жертвы и, в отличие от «бандеровских нациков», не может позволить себе без разбора стрелять по всем подряд, включая мирных граждан.

Кадыров отметил, что российские генералы «прекрасно разбираются в тонкостях военного дела», и принимают решения, которые «дают противнику делать только то, что выгодно нам».

«Успокою самых буйных и самых скептических комментаторов. В ходе проведения СВО мы нигде и никуда не отступаем. Это всё вбросы и западные провокации. Не позволяйте себя дурить», - заключил он.

Ранее Кадыров заявил, что оставленные города на харьковском направлении: — Изюм, Купянск и Балаклея – вернутся под влияние России, а также пообещал дойти до Одессы, сообщает «Свободная пресса».

