Кадыров заявил, что российские войска никуда не отступают
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале заявил, что у российских войск тактика и стратегия более тонкие, чем у украинских.
По его словам, Россия пытается минимизировать человеческие жертвы и, в отличие от «бандеровских нациков», не может позволить себе без разбора стрелять по всем подряд, включая мирных граждан.
Кадыров отметил, что российские генералы «прекрасно разбираются в тонкостях военного дела», и принимают решения, которые «дают противнику делать только то, что выгодно нам».
«Успокою самых буйных и самых скептических комментаторов. В ходе проведения СВО мы нигде и никуда не отступаем. Это всё вбросы и западные провокации. Не позволяйте себя дурить», - заключил он.
Ранее Кадыров заявил, что оставленные города на харьковском направлении: — Изюм, Купянск и Балаклея – вернутся под влияние России, а также пообещал дойти до Одессы, сообщает «Свободная пресса».
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