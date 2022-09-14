Кадыров выступил за введение в России военного положения

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале заявил, что если бы у него была возможность, то он бы объявил в России военное положение.

Кадыров заявил, что российские войска никуда не отступают

По его словам, в этом случае он также принял бы решение применять на Украине «любое вооружение».

«Да, будь моя воля, я бы объявил по всей стране военное положение и применил бы любое вооружение, потому что сегодня мы воюем с целым блоком НАТО. Это мое личное мнение. Говорю это не как глава республики, а как гражданин, патриот и доброволец», - написал он.

Ранее Кадыров заявил, что оставленные города на харьковском направлении: — Изюм, Купянск и Балаклея – вернутся под влияние России, а также пообещал дойти до Одессы, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Саид Царнаев
ТЕГИ:РоссияМобилизацияСпецоперацияУкраинаРамзан Кадыров
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