Путин поздравил Суровикина с днём рождения

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поздравил командующего объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции Сергея Суровикина с днём рождения, сообщает РИА Новости.

Путин по телефону поздравил Лукашенко с 68-летием

По его словам, глава государства и генерал армии, которому 11 октября исполнилось 56 лет, общались по телефону.

О назначении Суровикина командующим объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации на Украине стало известно 8 октября. Соответствующее решение принял министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Сергей Гунеев
ТЕГИ:СпецоперацияПоздравлениеДень РожденияВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры