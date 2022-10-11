Путин поздравил Суровикина с днём рождения
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поздравил командующего объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции Сергея Суровикина с днём рождения, сообщает РИА Новости.
По его словам, глава государства и генерал армии, которому 11 октября исполнилось 56 лет, общались по телефону.
О назначении Суровикина командующим объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации на Украине стало известно 8 октября. Соответствующее решение принял министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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