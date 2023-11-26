Кадыров: В зону СВО вылетел спецборт

По его словам, бойцы прибыли в республику со всех регионов России. Перед отправкой в зону боевых действий они прошли обучение в Российском университете спецназа в Гудермесе. Как отметил Кадыров, «наши герои решили встать на защиту интересов России, чтобы не дать врагу реализовать свои гнусные планы.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что Киев может согласиться на переговоры уже весной 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

