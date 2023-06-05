Кадыров предложил направить в Белгородскую область подразделения из Чечни
5 июня 202304:33
В Белгородскую область необходимо направить чеченские подразделения, заявил в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, количество чеченских бойцов в батальонах и полках превышает 70 тысяч человек. Отмечается, что они прошли подготовку в Российском университете спецназа.
Как отметил Кадыров, подразделения оснащены новейшей техникой и оружием. Бойцы готовы и ждут соответствующего приказа.
Ранее глава Чечни сообщил, что бойцы «Ахмата» готовятся к боевым действиям на донецком направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru