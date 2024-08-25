Кадыров сообщил об эвакуации 51 срочника из поселка в Курской области
Военнослужащие полка «Ахмат-Чечня» эвакуировали 51 солдата срочной службы из населенного пункта Уланов в Курской области, написал в своем Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров.
По его словам, эвакуация прошла под руководством начальника штаба полка. Срочников вывезли под плотным огнем украинских войск, рассказал Кадыров.
Глава Чечни отметил, что бойцы «Ахмата» сделали три рейса. Он поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение задачи.
По данным Минобороны России, за время боев в Курской области украинские войска потеряли 5,8 тысячи человек, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru