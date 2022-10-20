Путин наградил мать Рамзана Кадырова орденом Почёта

Президент РФ Владимир Путин наградил Орденом Почёта президента Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Кадырова Аймани Кадырову, сообщает пресс-служба Кремля.

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Как говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, мать главы Чечни Рамзана Кадырова получила награду «за активную общественную деятельность».

Ранее Кадыров заявил, что Путин присвоил ему звание генерал-полковника, сообщает сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Саид Царнаев
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