Путин наградил мать Рамзана Кадырова орденом Почёта
20 октября 202216:19
Президент РФ Владимир Путин наградил Орденом Почёта президента Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Кадырова Аймани Кадырову, сообщает пресс-служба Кремля.
Как говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, мать главы Чечни Рамзана Кадырова получила награду «за активную общественную деятельность».
Ранее Кадыров заявил, что Путин присвоил ему звание генерал-полковника, сообщает сообщает «Свободная пресса».
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20 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru