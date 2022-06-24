Кадыров рассказал о захваченном в Золотом вооружении ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале заявил, что освобождение населённых пунктов Золотое и Горское в войдет в военные учебники.

Рамзан Кадыров прочитал стихотворение об Украине

По его словам, эту спецоперацию будут вспоминать, как самую эффективную в плане военной экономики, когда за каждый потраченный патрон был получен «огромный арсенал трофейного вооружения зарубежного образца».

«Большое количество «Джавелинов», миномётных установок и совершенно разных видов боеприпасов оставили нашим бойцам убегающие националисты и бандеровцы», - почеркнул Кадыров.

Он добавил, что окопы оказались «завалены гранатами, патронами и другими запасами», которые пригодятся при дальнейшем продвижении войск.

Ранее Кадыров опубликовал видео с уничтожением пяти 155-мм американских гаубиц с боеприпасами в Лисичанске, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: Telegram-канал Kadyrov_95
ТЕГИ:СпецоперацияВСУОружиеВооружениеРамзан Кадыров
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