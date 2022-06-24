Кадыров рассказал о захваченном в Золотом вооружении ВСУ
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале заявил, что освобождение населённых пунктов Золотое и Горское в войдет в военные учебники.
По его словам, эту спецоперацию будут вспоминать, как самую эффективную в плане военной экономики, когда за каждый потраченный патрон был получен «огромный арсенал трофейного вооружения зарубежного образца».
«Большое количество «Джавелинов», миномётных установок и совершенно разных видов боеприпасов оставили нашим бойцам убегающие националисты и бандеровцы», - почеркнул Кадыров.
Он добавил, что окопы оказались «завалены гранатами, патронами и другими запасами», которые пригодятся при дальнейшем продвижении войск.
Ранее Кадыров опубликовал видео с уничтожением пяти 155-мм американских гаубиц с боеприпасами в Лисичанске, сообщает «Свободная пресса».
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