По его словам, эту спецоперацию будут вспоминать, как самую эффективную в плане военной экономики, когда за каждый потраченный патрон был получен «огромный арсенал трофейного вооружения зарубежного образца».

«Большое количество «Джавелинов», миномётных установок и совершенно разных видов боеприпасов оставили нашим бойцам убегающие националисты и бандеровцы», - почеркнул Кадыров.

Он добавил, что окопы оказались «завалены гранатами, патронами и другими запасами», которые пригодятся при дальнейшем продвижении войск.

Ранее Кадыров опубликовал видео с уничтожением пяти 155-мм американских гаубиц с боеприпасами в Лисичанске, сообщает «Свободная пресса».

