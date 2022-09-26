Кадыров пообещал достойно ответить на боевой «привет» из США

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров разместил видеозапись с подбитым чеченскими бойцами квадрокоптером. Его боевой заряд был подписан: “Hello from New York” («Привет из Нью-Йорка»).

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«Я вас уверяю, наш ответ не заставит себя долго ждать, и он непременно научит вас приветливости и правильному тону. Но в этой жизни вам это ничем, увы, не поможет, а в аду на вашу приветливость всем будет начхать», — прокомментировал видеоматериал Кадыров.

Ранее Рамзан Кадыров выразил уверенность, что даже половина сотрудников силовых ведомств России снесёт любую западную армию. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Саид Царнаев
ТЕГИ:Рамзан КадыровСпецоперацияЧечняРоссияСША
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