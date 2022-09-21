Кадыров назвал врагами народа противников частичной мобилизации

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале заявил, что решение верховного главнокомандующего следует не обсуждать, а выполнять.

Шойгу заявил, что мобилизацию проводят для контроля уже освобожденных территорий

По его словам, противники частичной мобилизации в России являются врагами народа.

«Некоторые люди пишут, что надо выходить против частичной мобилизации... Я всех призываю не заниматься ерундой. И те кто будут выходить, они враги народа», - отметил он.

Кадыров добавил, что тех, кто будет выходить на протесты следует задерживать и отправлять в зону проведения спецоперации, после чего станет понятно, «на кого они работают и что на самом деле хотят».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Саид Царнаев
ТЕГИ:СпецоперацияМобилизацияРамзан Кадыров
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