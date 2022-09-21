Кадыров назвал врагами народа противников частичной мобилизации

По его словам, противники частичной мобилизации в России являются врагами народа.



«Некоторые люди пишут, что надо выходить против частичной мобилизации... Я всех призываю не заниматься ерундой. И те кто будут выходить, они враги народа», - отметил он.

Кадыров добавил, что тех, кто будет выходить на протесты следует задерживать и отправлять в зону проведения спецоперации, после чего станет понятно, «на кого они работают и что на самом деле хотят».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», сообщает RT.

