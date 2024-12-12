Над четырьмя регионами РФ сбили 16 украинских беспилотников

Шестнадцать беспилотников ВСУ самолетного типа нейтрализовали над территорией России, передает Минобороны.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку... дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 16 украинских БПЛА», — сообщили в ведомстве.

Так, восемь дронов сбили над территорией Крыма, четыре — над Курской областью, три – над Северной Осетией и один – над Чечней.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что в Грозном над казарменными зданиями спецполка полиции сбили беспилотник, напоминает 360.ru. В результате четыре бойца караула получили легкие ранения.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:РегионыМинобороныПВОБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры