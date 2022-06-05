Кадыров опубликовал видео уничтожения американских гаубиц в Лисичанске
Пять 155-миллиметровых американских гаубиц с боеприпасами уничтожены в Лисичанске – соответствующие кадры опубликовал в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Я вам уже рассказывал про уничтоженные нами американские орудия М777 в Лисичанске. Прилагаю видеодоказательства», — написал Кадыров.
Чеченский лидер рекомендовал военным ВСУ «не трудиться зазря», в связи с тем, что местоположение ракет определяется методом расчета баллистической траектории, пишет Газета.ru.
«Несколько точечных ударов, и пять 155-миллиметровых гаубиц вместе с боеприпасами теперь представляют из себя бесполезную груду металла», — отметил глава Чечни.
Ранее, 3 июня, глава Чечни Рамзан Кадыров встретился в Москве с министром обороны Сергеем Шойгу, в рамках встречи обсуждались вопросы проведения специальной военной операции на Украине и были определены дальнейшие пути взаимодействия. Об этом сообщил сам Кадыров в своем Telegram-канале.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 786 / сут.
Умерли
380 тыс.+75 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 931 / сут.
- В Норильске идет эвакуация горняков из-за пожара на руднике
- Украинский посол обрушился на ФРГ с критикой из-за отказа поставлять Киеву вооружение
- Кадыров опубликовал видео уничтожения американских гаубиц в Лисичанске
- Мы предупредили. В России оценили последствия поставок Киеву тяжелого вооружения
- Виталий Кличко рассказал о взрывах в Киеве
- Путин раскрыл ответ России на западные поставки Украине ракет дальнего действия
- В России госпитализировали 837 человек с коронавирусом за сутки
- Восточный участок БКЛ метро готов почти на 80 процентов
- В Саксонии раскритиковали министра экономики ФРГ за намерение отказаться от газа из РФ
- В ДНР уничтожена шахта имени Челюскинцев огнем ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru