Кадыров опубликовал видео уничтожения американских гаубиц в Лисичанске

Пять 155-миллиметровых американских гаубиц с боеприпасами уничтожены в Лисичанске – соответствующие кадры опубликовал в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

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«Я вам уже рассказывал про уничтоженные нами американские орудия М777 в Лисичанске. Прилагаю видеодоказательства», — написал Кадыров.

Чеченский лидер рекомендовал военным ВСУ «не трудиться зазря», в связи с тем, что местоположение ракет определяется методом расчета баллистической траектории, пишет Газета.ru.

«Несколько точечных ударов, и пять 155-миллиметровых гаубиц вместе с боеприпасами теперь представляют из себя бесполезную груду металла», — отметил глава Чечни.

Ранее, 3 июня, глава Чечни Рамзан Кадыров встретился в Москве с министром обороны Сергеем Шойгу, в рамках встречи обсуждались вопросы проведения специальной военной операции на Украине и были определены дальнейшие пути взаимодействия. Об этом сообщил сам Кадыров в своем Telegram-канале.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВоенныеУкраинаКадыровРамзан Кадыров
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