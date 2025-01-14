Кадыров обнародовал кадры зачистки территории от ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал в Telegram-канале видео зачистки территории от Вооруженных сил Украины в лесопосадках на белгородском направлении.

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На записи видно, как военные ведут стрельбу из танка. Политик заявил, что «уничтожаются позиции укронатовских фашистов и их живой силы». Кадыров отметил, что на кадрах показаны действия танка Т-64 и авиации по укреплениям ВСУ в лесопосадках.

Ранее Кадыров рассказал о неудаче ВСУ в Запорожье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Рамзан КадыровСпецоперацияРоссийская АрмияВСУ

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