«Хэппи-энд не предвидится»: Кадыров предрек «голливудский конец» боевикам в Мариуполе

«Хэппи-энд для зла не предвидится. Только последние кадры. Штурм. Руины. Разбор завалов. Дымящиеся нарукавные нашивки с обгоревшими нацистскими символами. И это реальность, которая ждет наследников Бандеры, а не кино. Скоро!», — подчеркнул Кадыров.

Как отметил политик, сейчас в Мариуполе находится депутат Госдумы Адам Делимханов, который лично ознакомился с планом штурма завода «Азовсталь», где укрываются украинские силовики. Кроме того, Делимханов внес новые коррективы и пообщался с бойцами, пишет «Свободная пресса».

