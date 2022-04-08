«Хэппи-энд не предвидится»: Кадыров предрек «голливудский конец» боевикам в Мариуполе

Дальнейшие события в Мариуполе для украинских силовиков будут разворачиваться «по всем жанрам Голливуда». О возможном «сценарии» пишет глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

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«Хэппи-энд для зла не предвидится. Только последние кадры. Штурм. Руины. Разбор завалов. Дымящиеся нарукавные нашивки с обгоревшими нацистскими символами. И это реальность, которая ждет наследников Бандеры, а не кино. Скоро!», — подчеркнул Кадыров.

Как отметил политик, сейчас в Мариуполе находится депутат Госдумы Адам Делимханов, который лично ознакомился с планом штурма завода «Азовсталь», где укрываются украинские силовики. Кроме того, Делимханов внес новые коррективы и пообщался с бойцами, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Саид Царнаев
ТЕГИ:УкраинаМариупольРамзан Кадыров
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