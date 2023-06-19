Кадыров: Чеченские бойцы приступили к дежурству на КПП в Белгородской области

Он напомнил, что конце мая этого года здесь «гордо позировали украинские нацисты», однако в настоящее время «ситуация в этом районе совершенно иная».

Кадыров отметил, что на данном КПП до сих пор ржавеет брошенная сбежавшими бандитами «украинская техника и вооружение».

«В былые времена таможенники на этом КПП занимались сугубо мирными вопросами... Нападать на таможенников особой смелости не нужно. Слабо сейчас попробовать?» - заключил он.

Ранее Кадыров заявил, что личный состав батальона «Запад-Ахмат» Минобороны РФ прибыл в Белгородскую область и приступил к службе по охране российской госграницы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

