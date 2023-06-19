Кадыров: Чеченские бойцы приступили к дежурству на КПП в Белгородской области
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале заявил, что чеченские бойцы приступили к дежурству на Грайворонском таможенном пункте в Белгородской области.
Он напомнил, что конце мая этого года здесь «гордо позировали украинские нацисты», однако в настоящее время «ситуация в этом районе совершенно иная».
Кадыров отметил, что на данном КПП до сих пор ржавеет брошенная сбежавшими бандитами «украинская техника и вооружение».
«В былые времена таможенники на этом КПП занимались сугубо мирными вопросами... Нападать на таможенников особой смелости не нужно. Слабо сейчас попробовать?» - заключил он.
Ранее Кадыров заявил, что личный состав батальона «Запад-Ахмат» Минобороны РФ прибыл в Белгородскую область и приступил к службе по охране российской госграницы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru