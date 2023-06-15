Кадыров: Батальон «Запад-Ахмат» приступил к службе в Белгородской области

По его словам, что вопросами взаимодействия с губернатором региона Вячеславом Гладковым, военным ведомством, Погрануправлением ФСБ РФ и Росгвардией занимаются депутат Госдумы Адам Делимханов и начальник отдела МВД РФ по Курчалоевскому району ЧР Рустам Агуев.

Кадыров отметил, что в задачи батальона «Запад-Ахмат» входит оказание противодействия украинским диверсантам, а также предотвращение проникновения диверсионно-разведывательных групп на территорию Белгородской области. С этой целью бойцы укрепляются на территории КПП, дежурят на пропускном пункте у села Казинка Гайворонского направления.

«Жители прилегающих к границе с Украиной территорий могут быть спокойны. Ребята из батальона «Запад-Ахмат» совместно с другими силовыми подразделениями и службами позаботятся об их безопасности», - заключил глава Чечни.

Ранее Кадыров заявил, что 78-й моторизованный полк специального назначения «Север-Ахмат», входящий в 42-ю дивизию, участвует в боевых действиях на Марьинском направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».