Кадыров: Батальон «Запад-Ахмат» приступил к службе в Белгородской области
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале заявил, что личный состав батальона «Запад-Ахмат» Минобороны РФ прибыл в Белгородскую область и приступил к службе по охране российской госграницы.
По его словам, что вопросами взаимодействия с губернатором региона Вячеславом Гладковым, военным ведомством, Погрануправлением ФСБ РФ и Росгвардией занимаются депутат Госдумы Адам Делимханов и начальник отдела МВД РФ по Курчалоевскому району ЧР Рустам Агуев.
Кадыров отметил, что в задачи батальона «Запад-Ахмат» входит оказание противодействия украинским диверсантам, а также предотвращение проникновения диверсионно-разведывательных групп на территорию Белгородской области. С этой целью бойцы укрепляются на территории КПП, дежурят на пропускном пункте у села Казинка Гайворонского направления.
«Жители прилегающих к границе с Украиной территорий могут быть спокойны. Ребята из батальона «Запад-Ахмат» совместно с другими силовыми подразделениями и службами позаботятся об их безопасности», - заключил глава Чечни.
Ранее Кадыров заявил, что 78-й моторизованный полк специального назначения «Север-Ахмат», входящий в 42-ю дивизию, участвует в боевых действиях на Марьинском направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава МАГАТЭ назвал ситуацию на Запорожской АЭС серьезной
- Хинштейн заявил, что блокировать YouTube в России ещё рано
- Разъяренный бык убил женщину в Курской области
- СМИ: Глава украинской разведки Кирилл Буданов был ранен 29 мая
- Кадыров: Батальон «Запад-Ахмат» приступил к службе в Белгородской области
- ФСИН: Автомобили Lada будут собирать заключенные
- Боррель: ЕС подготовил 24 тысячи военных ВСУ
- Путин планирует посетить Турцию по приглашению Эрдогана
- Боррель заявил, что Запад должен поставлять Украине больше нового оружия
- Месси забил самый быстрый гол в своей карьере
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru