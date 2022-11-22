Кабмин утвердил целевые задания по обеспечению Вооруженных сил РФ

На заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов он отметил, что «задания сформированы, утверждены и приняты к исполнению».

«Правительством также определён перечень федеральных ведомств, которые могут проводить госзакупки для нужд специальной операции по упрощённой процедуре у единственных поставщиков», - добавил глава правительства.

Ранее президент России Владимир Путин поручил привести нормативы по снабжению военных в соответствие с их потребностями, сообщает RT.

