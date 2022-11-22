Кабмин утвердил целевые задания по обеспечению Вооруженных сил РФ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что были утверждены целевые задания по обеспечению армейских нужд в интересах специальной военной операции, сообщает пресс-служба кабмина.
На заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов он отметил, что «задания сформированы, утверждены и приняты к исполнению».
«Правительством также определён перечень федеральных ведомств, которые могут проводить госзакупки для нужд специальной операции по упрощённой процедуре у единственных поставщиков», - добавил глава правительства.
Ранее президент России Владимир Путин поручил привести нормативы по снабжению военных в соответствие с их потребностями, сообщает RT.
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