Путин заявил о создании в правительстве координационного совета по спецоперации
Для обеспечения потребностей, возникающих в ходе проведения специальной военной операции будет создан в правительстве специальный координационный совет, который возглавит премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом заявил в ходе заседания российского Совбеза президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.
«Нужно продолжить работу по совершенствованию координации. В этой связи поручаю правительству подготовить проект указа президента о создании специального координационного совета», — добавил Путин.
По его словам, в совете будут координировать поставки и ремонт вооружения, военной и специальной техники, а кроме того, следить за проведением ремонтно-восстановительных, строительно-монтажных и иных работ, контролировать логистику.
Ранее Владимир Путин ввел военное положение в четырех регионах России, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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