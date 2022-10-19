Путин заявил о создании в правительстве координационного совета по спецоперации

Для обеспечения потребностей, возникающих в ходе проведения специальной военной операции будет создан в правительстве специальный координационный совет, который возглавит премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом заявил в ходе заседания российского Совбеза президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

«Нужно продолжить работу по совершенствованию координации. В этой связи поручаю правительству подготовить проект указа президента о создании специального координационного совета», — добавил Путин.