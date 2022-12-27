Кабмин проверит расходование средств на военные нужды
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство проведёт проверку расходования средств на военные нужды, сообщает пресс-служба кабмина.
На заседании координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил, других войск, воинских формирований и органов он назвал значимым вопрос контроля использования бюджетных средств, выделяемых на специальную военную операцию.
«Правительством запланированы проверки тех ресурсов, которые предназначались на ремонт и производство вооружений, военной и специальной техники, закупку горюче-смазочных материалов», - уточнил председатель правительства.
Ранее ппрезидент Владимир Путин выразил надежду на исполнение гособоронзаказа в полном объёме, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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