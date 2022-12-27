Кабмин проверит расходование средств на военные нужды

На заседании координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил, других войск, воинских формирований и органов он назвал значимым вопрос контроля использования бюджетных средств, выделяемых на специальную военную операцию.

«Правительством запланированы проверки тех ресурсов, которые предназначались на ремонт и производство вооружений, военной и специальной техники, закупку горюче-смазочных материалов», - уточнил председатель правительства.

Ранее ппрезидент Владимир Путин выразил надежду на исполнение гособоронзаказа в полном объёме, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».