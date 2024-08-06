К делу генерала армии Булгакова приобщили содержимое банковских ячеек

По уголовному делу о поставке сухих пайков в армию России, в котором фигурирует бывший заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков и руководители ряда компаний, приобщили содержимое шести банковских ячеек, сообщает РИА Новости.

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Имущество одного из фигурантов, которое находилось в них, арестовано. Речь идет о документах и предметах, которые имеют значение для уголовного дела.

Ранее стало известно, что в деле Булгакова фигурируют четыре компании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Алексей Ерешко
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