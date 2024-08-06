К делу генерала армии Булгакова приобщили содержимое банковских ячеек

Имущество одного из фигурантов, которое находилось в них, арестовано. Речь идет о документах и предметах, которые имеют значение для уголовного дела.

Ранее стало известно, что в деле Булгакова фигурируют четыре компании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

