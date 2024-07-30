СМИ: при обыске у генерала Булгакова нашли картины с ним, Шойгу и Ивановым

В ходе обыска у генерала армии Дмитрия Булгакова, который ранее занимал должность заместителя главы Минобороны, были обнаружены картины с изображениями самого Булгакова, а также секретаря Совбеза Сергея Шойгу и бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, бывший министр обороны изображен не только на упомянутых картинах, но и на ряде других картин. Среди них есть одна, на которой он изображен в роли главнокомандующего на переделанном «Военном совете в Филях».