СМИ: при обыске у генерала Булгакова нашли картины с ним, Шойгу и Ивановым

В ходе обыска у генерала армии Дмитрия Булгакова, который ранее занимал должность заместителя главы Минобороны, были обнаружены картины с изображениями самого Булгакова, а также секретаря Совбеза Сергея Шойгу и бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, бывший министр обороны изображен не только на упомянутых картинах, но и на ряде других картин. Среди них есть одна, на которой он изображен в роли главнокомандующего на переделанном «Военном совете в Филях».

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На других картинах он представлен в различных формах, включая белую и красную форму командира. Также был обнаружен портрет Булгакова, выполненный из алмазной мозаики.

Помимо картин, на которых изображены как бывшие, так и нынешние российские военачальники, в квартире Булгакова также были найдены его государственные награды, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Алексей Ерешко
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