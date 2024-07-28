СМИ: В деле экс-замминистра обороны Булгакова фигурируют четыре компании

Интересы ГПК лоббировал генерал. Среди других компаний - «КонсервПакЛам», «ГПК-Продтара», «Бруно». Следователи проводят допросы их сотрудников.

Совладельцы ГПК, среди которых Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова, арестованы. Им предъявлено обвинение в растрате. Все компании, в которых фигуранты дела являются бенефициарами, поставляют продукцию для ГПК.

Ранее стало известно, что арестованный по делу экс-чиновника Булгакова Михайленко владел фирмой по производству свинины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

