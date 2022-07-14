Украина назвала условия перехода ВСУ к контрнаступлению
Для перехода войск Украины в контрнаступление требуются бронированные машины, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича.
По его словам, стране не хватает бронированных машин и мобильных систем ПВО. Политик отметил, что российская армия «превосходит по количеству пехоты, посаженной на бронетехнику, и артиллерии, которая ее поддерживает».
При этом, по словам Арестовича, Киев нашел способ противостоять российской артиллерии, но бронетехники все еще не хватает.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский приказал отбить юг страны — точнее, тех ее частей, контроль над которыми Киев утратил в ходе российской спецоперации. По словам главы ведомства, для этого правительство Украины собирается мобилизовать на военную службу до одного миллиона человек. При этом отмечается, что представители ВСУ хотят «отвоевывать» только стратегически важные территории.
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