«Избежать окружения»: Стрелков назвал основной замысел украинских войск
По его словам, украинские войска на данный момент частично справляются с решением своей задачи.
Украинским войскам частично удается решать свою главную задачу – избежать окружения, заявил экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков в пресс-центре НСН.
«Украинские войска, отступающие на общем направлении из ДНР и ЛНР, получат время на отступление и организацию новой линии обороны. В это я вижу основной замысел украинских войск – отвести войска из Донецка, избежать окружения и выстроить новую линию обороны в районе Днепропетровска и далее на север до Киева. Украинским войскам частично удалось сейчас решить эту задачу», - отметил он.
Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе, чтобы защитить жителей региона от «геноцида». Украинский лидер Владимир Зеленский следом объявил о введении в стране военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.
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