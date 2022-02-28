«Избежать окружения»: Стрелков назвал основной замысел украинских войск

Украинским войскам частично удается решать свою главную задачу – избежать окружения, заявил экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков в пресс-центре НСН.

«Украинские войска, отступающие на общем направлении из ДНР и ЛНР, получат время на отступление и организацию новой линии обороны. В это я вижу основной замысел украинских войск – отвести войска из Донецка, избежать окружения и выстроить новую линию обороны в районе Днепропетровска и далее на север до Киева. Украинским войскам частично удалось сейчас решить эту задачу», - отметил он.

Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе, чтобы защитить жителей региона от «геноцида». Украинский лидер Владимир Зеленский следом объявил о введении в стране военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.

