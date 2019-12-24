Путин заявил о разработке ракеты «Циркон» наземного базирования
Одновременно с работой по межконтинентальной баллистической ракете «Сармат» и крылатой ракете с ядерной силовой установкой «Буревестник» в России разрабатывают гиперзвуковую ракету «Циркон» морского и наземного базирования. Об этом президент России Владимир Путин упомянул на ежегодной расширенной коллегии Минобороны РФ.
Глава государства ранее отмечал, что у «Циркона» будет скорость в девять раз выше скорости звука, дальность полета ракеты превысит тысячу километров, передает РИА Новости.
«Циркон» планируют поставить на вооружение новых надводных и подводных кораблей, в том числе строящегося корвета проекта 20385 «Гремящий».
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