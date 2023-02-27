Источник: Войсковую ПВО переподчинили ВКС России

Войсковую противовоздушную оборону вывели из подчинения Сухопутных войск России и переподчинили главному командованию Воздушно-космических сил (ВКС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Источник: ПВО в зоне спецоперации усилят комплексами «Панцирь-СМ»

Как отметил один из собеседников агентства, переподчинение ПВО Сухопутных войск — это «свершившийся факт». Информацию подтвердил еще один источник. Официального подтверждения этих данных пока нет, пишет РИА ФАН.

Соединения и части ПВО ранее имелись и в составе Сухопутных войск, и в составе ВКС. Войсковые силы сопровождали и прикрывали войска в зонах боевых действий, пишет Ura.ru. Противовоздушная оборона ВКС в том числе обеспечивала защиту важных объектов.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ВКС РФПВОВооруженные Силы РФ
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