Источник: Войсковую ПВО переподчинили ВКС России

Как отметил один из собеседников агентства, переподчинение ПВО Сухопутных войск — это «свершившийся факт». Информацию подтвердил еще один источник. Официального подтверждения этих данных пока нет, пишет РИА ФАН.

Соединения и части ПВО ранее имелись и в составе Сухопутных войск, и в составе ВКС. Войсковые силы сопровождали и прикрывали войска в зонах боевых действий, пишет Ura.ru. Противовоздушная оборона ВКС в том числе обеспечивала защиту важных объектов.

