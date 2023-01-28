Источник: ПВО в зоне спецоперации усилят комплексами «Панцирь-СМ»
Российскую систему противовоздушной обороны в зоне специальной военной операции усилят новейшими комплексами «Панцирь-СМ». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
По словам собеседника агентства, партию зенитных ракетно-пушечных комплексов направят в зону СВО в ближайшее время.
«Такие комплексы смогут на существенно большей дальности поражать беспилотники и реактивные снаряды, запускаемые украинскими боевиками, в том числе снаряды американской РСЗО HIMARS», — отметил источник.
Кроме того, в дальнейшем в зоне спецоперации планируют опробовать «Панцирь-СМ» с мини-ракетами для уничтожения беспилотников дронов и неуправляемых снарядов реактивных систем залпового огня.
По данным из открытых источников, модифицированный «Панцирь-СМ» получил новую радиолокационную станцию обнаружения с повышенной дальностью обнаружения воздушных целей, помехозащищенностью и разрешающей способностью, а также многофункциональную РЛС сопровождения целей и наведения снарядов. Кроме того, была увеличена вдвое дальность перехвата воздушных целей при применении зенитных управляемых ракет с гиперзвуковой скоростью.
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