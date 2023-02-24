Источник: В России стартовали испытания машины разведки для Сил спецопераций

Предварительные испытания новой разведывательной машины на шасси бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ», разработанной для Сил специальных операций, начались в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

СМИ: В России разработали новый лазерный комплекс разведки

Техника впервые была представлена на форуме «Армия-2022». Машина предназначена для обнаружения и распознавания, определения местоположения, сопровождения целей в любое время суток, а также целеуказания для высокоточных средств поражения.

«Заказ на разработку получен в 2021 году от Сил специальных операций. В качестве шасси для изделия послужил бронеавтомобиль "Тайфун-ВДВ". Машина разработана и успешно проходит предварительные испытания», — отметил собеседник агентства.

Планируется, что в начале лета начнутся государственные испытания машины, пишет RT.

Источник указал, что техника находится на этапе климатических испытаний. Специалисты проверяют работоспособность узлов и агрегатов при экстремальных температурах, влажности, осадках.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:Военная ТехникаРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры