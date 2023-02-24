Источник: В России стартовали испытания машины разведки для Сил спецопераций
Предварительные испытания новой разведывательной машины на шасси бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ», разработанной для Сил специальных операций, начались в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
Техника впервые была представлена на форуме «Армия-2022». Машина предназначена для обнаружения и распознавания, определения местоположения, сопровождения целей в любое время суток, а также целеуказания для высокоточных средств поражения.
«Заказ на разработку получен в 2021 году от Сил специальных операций. В качестве шасси для изделия послужил бронеавтомобиль "Тайфун-ВДВ". Машина разработана и успешно проходит предварительные испытания», — отметил собеседник агентства.
Планируется, что в начале лета начнутся государственные испытания машины, пишет RT.
Источник указал, что техника находится на этапе климатических испытаний. Специалисты проверяют работоспособность узлов и агрегатов при экстремальных температурах, влажности, осадках.
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