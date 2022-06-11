Источник: В Очакове уничтожили корабль ВМСУ «Винница»
Один из двух кораблей Военно-морских сил Украины в порту города Очакова в Николаевской области затоплен, другое судно было выведено из зоны боевых действий из-за морально-психологического состояния моряков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Как отметил собеседник агентства, затоплен малый противолодочный корабль «Винница».
«По "Юрию Олефиренко" (средний десантный корабль ВМСУ. - НСН) принято решение вывести его из района боевых действий в связи с низким морально-психологическим состоянием экипажа, члены которого отказались выполнять приказы командования по патрулированию Днепровского лимана», — подчеркнул источник.
По словам собеседника агентства, к обороне Очакова было привлечено лишь два корабля ВМСУ.
Кроме того, были приведены в негодность плавательные средства, изъятые у населения, которые должны были использоваться для переправки диверсионных групп.
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