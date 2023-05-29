Власти Одесской области сообщили о повреждении объектов портовой инфраструктуры

В ночь на понедельник на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, напоминает РИА ФАН. По данным местных СМИ, взрывы прогремели в Киевской, Одесской, Полтавской, Винницкой, Черкасской, Хмельницкой, Львовской областях.

Как отметил Братчук, воздушная тревога в регионе продлилась около четырех часов, пишет «Свободная пресса».

По данным командования ВСУ «Юг», в Одессе из-за падения обломков произошел пожар на портовой инфраструктуре. Масштаб разрушений не уточняется.

