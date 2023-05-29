Власти Одесской области сообщили о повреждении объектов портовой инфраструктуры
Советник главы военной администрации Одесской области Сергей Братчук заявил о повреждении портовой инфраструктуры. Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-канале.
В ночь на понедельник на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, напоминает РИА ФАН. По данным местных СМИ, взрывы прогремели в Киевской, Одесской, Полтавской, Винницкой, Черкасской, Хмельницкой, Львовской областях.
Как отметил Братчук, воздушная тревога в регионе продлилась около четырех часов, пишет «Свободная пресса».
По данным командования ВСУ «Юг», в Одессе из-за падения обломков произошел пожар на портовой инфраструктуре. Масштаб разрушений не уточняется.
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