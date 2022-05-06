«Ростех» создаст новый гаджет для военных

«Ростех» создаст карманные беспилотники для военных. Об этом рассказали в компании.

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Представители организации добавили, что спецоперация на Украине показала важность не только больших и средних беспилотников, но и миниатюрных.

Отмечается, что такие дроны будут практически незаметны, при этом позволят вести мониторинг, получать данные разведки в реальном времени, а также корректировать огонь, что поможет значительно повысить эффективность боевых подразделений.

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Фото: pixabay.com
ТЕГИ:ДроныРоссияВоенныеРостех
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