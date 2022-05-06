«Ростех» создаст новый гаджет для военных

Представители организации добавили, что спецоперация на Украине показала важность не только больших и средних беспилотников, но и миниатюрных.

Отмечается, что такие дроны будут практически незаметны, при этом позволят вести мониторинг, получать данные разведки в реальном времени, а также корректировать огонь, что поможет значительно повысить эффективность боевых подразделений.