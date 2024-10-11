Испытания беспилотного вездехода «Калужанин» завершились в России
11 октября 202414:21
В России завершились испытания беспилотного вездехода «Калужанин». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на гендиректора предприятия «МПК-Сталь» Дмитрий Карасев.
Собеседник агентства назвал итоги испытаний успешными и заявил о начале серийного выпуска машины, которая управляется дистанционно при помощи пульта.
По словам Карасева, вездеход на 80% состоит из деталей автомобиля УАЗ, отличается ремонтопригодностью и надежностью.
Ранее в Вооруженных силах России начались испытания беспилотного бронеавтомобиля «Зубило».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Силуанов: доклад по платежной системе БРИКС представят на саммите в Казани
- Под домашний арест по делу АСВ отправили арбитражного управляющего
- Стрелявший в супругов в Долгопрудном применил пистолет и обрез
- Аксенов заявил, что пора перестать использовать термин «новые регионы России»
- Молдавия отклонила предложение Приднестровья по референдуму о вступлении в ЕС
- Малкин первым из россиян достиг отметки в 800 голевых передач в НХЛ
- Минобороны РФ: ВСУ потеряли в Курской области 21 900 человек
- Испытания беспилотного вездехода «Калужанин» завершились в России
- Экономист Балынин заявил о росте ряда соцпособий в 2025 году
- Юрист сообщила, что число разводов увеличивается в феврале-марте
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru