Испытания беспилотного вездехода «Калужанин» завершились в России

В России завершились испытания беспилотного вездехода «Калужанин». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на гендиректора предприятия «МПК-Сталь» Дмитрий Карасев.

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Собеседник агентства назвал итоги испытаний успешными и заявил о начале серийного выпуска машины, которая управляется дистанционно при помощи пульта.

По словам Карасева, вездеход на 80% состоит из деталей автомобиля УАЗ, отличается ремонтопригодностью и надежностью.

Ранее в Вооруженных силах России начались испытания беспилотного бронеавтомобиля «Зубило».

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ФОТО: ТАСС
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