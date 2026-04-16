Хуснуллин призвал до 2030 года повысить капитализацию РФ до квадриллиона рублей
Капитализацию недвижимости и земли в России необходимо повысить до более 1 квадриллиона рублей до 2030 года. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин передает ТАСС.
Зампред правительства указал на возникшие новые вызовы и напомнил, что президент Владимир Путин поставил задачу по капитализации России.
«К 2030 году необходимо поднять капитализацию страны до более одного квадриллиона рублей», - заявил Хуснуллин.
По его словам, задачу следует решать с опережением. Как пояснил Хуснуллин, важно, «сколько денег в экономике, насколько быстро работают права собственности, залоги, наследования, дарения, продажи».
Ранее вице-премьер призвал сосредоточиться на решении проблем, накопившихся в жилищно-коммунальном хозяйстве.
