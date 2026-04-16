В Роспотребнадзоре исключили риск распространения чумы в России

Риски распространения чумы в России исключены. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

Ведомство отметило, что благодаря проводимым мероприятиям обеспечивает стабильную санитарно-эпидемиологическую ситуацию.

«Риск распространения чумы на территории Российской Федерации исключен», - говорится в сообщении службы на платформе Max.

Ранее Роспотребнадзор заявил о проведении дезинфекции домов и дворов в Дагестане после сильных ливней и наводнения.

ФОТО: Илья Тимин//РИА Новости
