«Искандеры-М» уничтожили пять украинских Су-27 на аэродроме Миргород
2 июля 202409:29
Расчеты российских ракетных комплексов «Искандер-М» уничтожили украинские самолеты на аэродроме «Миргород» в Полтавской области. Об этом сообщили в Минобороны.
Ведомство опубликовало кадры объективного контроля, подтверждающие уничтожение объектов.
«Расчетами ОТРК "Искандер-М" ВС РФ нанесен групповой ракетный удар по стоянке самолетов ВСУ», — указали в министерстве.
В результате удара российские силы уничтожили пять действующих украинских истребителей Су-27, а также повредили два находящихся на ремонте самолета, пишет «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru