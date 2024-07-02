«Искандеры-М» уничтожили пять украинских Су-27 на аэродроме Миргород

Расчеты российских ракетных комплексов «Искандер-М» уничтожили украинские самолеты на аэродроме «Миргород» в Полтавской области. Об этом сообщили в Минобороны.

Минобороны: «Искандер» уничтожил украинский ЗРК С-300 под Одессой

Ведомство опубликовало кадры объективного контроля, подтверждающие уничтожение объектов.

«Расчетами ОТРК "Искандер-М" ВС РФ нанесен групповой ракетный удар по стоянке самолетов ВСУ», — указали в министерстве.

В результате удара российские силы уничтожили пять действующих украинских истребителей Су-27, а также повредили два находящихся на ремонте самолета, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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