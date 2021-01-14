Иран провел морские учения с запусками крылатых ракет
14 января 202115:18
Военно-морские силы Ирана провели учения в Оманском заливе с запусками крылатых ракет. Учения проходят в течение нескольких дней. Они начались 12 января и завершатся сегодня.
Военные корабли отрабатывают совместные действия экипажей во взаимодействии с другими видами войск. Сегодня иранские военные моряки провели учебные стрельбы с использованием крылатых ракет, передает РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,5 млн+24 763 / сут.
Умерли
63 940+570 / сут.
Выздоровели
2,9 млн+27 956 / сут.
- Иран провел морские учения с запусками крылатых ракет
- Жителей Сахалина с прививкой от COVID-19 освободят от ношения масок
- В Госдуме назвали возможные сроки начала тестирования цифрового рубля
- СМИ: Telegram удалил минимум 15 экстремистских каналов
- Единую вакцину от гриппа и COVID-19 в России планируют создать к концу 2022 года
14 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru