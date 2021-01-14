Иран провел морские учения с запусками крылатых ракет

Военно-морские силы Ирана провели учения в Оманском заливе с запусками крылатых ракет. Учения проходят в течение нескольких дней. Они начались 12 января и завершатся сегодня.

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Военные корабли отрабатывают совместные действия экипажей во взаимодействии с другими видами войск. Сегодня иранские военные моряки провели учебные стрельбы с использованием крылатых ракет, передает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Крылатые РакетыВоенные УченияИран
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