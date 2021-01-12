Глава МИД Ирана назвал Помпео лжецом
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал обвинения США в адрес Тегерана в связях с запрещенной на территории РФ террористической группировкой «Аль-Каида» выдумкой, передает РИА Новости.
Ранее во вторник госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в том, что руководство этой организации живет на его территории. По словам Помпео, Иран стал операционной базы группировки. В этой связи он сравнил страну с Афганистаном.
Госсекретарь США также заявил, что власти Ирана позволяют этим людям собирать деньги на свои цели.
Ранее старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин в эфире НСН рассказал, что клерикальная иранская элита в среднесрочной перспективе вынуждена будет уйти с политической сцены страны из-за изменения международной обстановки в регионе.
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