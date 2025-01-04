Российские комплексы ПВО С-400 и «Панцирь-СМ» сбили восемь ракет ATACMS

Напомним, ранее в российском оборонном ведомстве сообщили об уничтожении восьми ракет ATACMS за минувшие сутки, однако не уточнялось, какими именно средствами ПВО были сбиты ATACMS.

Также за минувшие сутки были перехвачены 72 беспилотника самолетного типа ВСУ.



Ранее Минобороны России сообщило, что в течение ночи над российской территорией было уничтожено 16 украинских беспилотников, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В ведомстве уточнили, что десять летательных аппаратов было сбито над Брянской областью, три — над Смоленской областью, по одному — над Белгородской, Псковской и Ленинградской областями.

