Индийских офицеров уволили за случайный пуск ракеты в сторону Пакистана

В оборонном ведомстве отметили, что причиной инцидента, как установил суд, стало отклонение от стандартных оперативных процедур, допущенное военнослужащими.

«Эти три офицера в первую очередь были привлечены к ответственности за инцидент. Их служба была прекращена правительством Индии с немедленным вступлением в силу», - говорится в заявлении.

В правительстве Пакистана указали, что ракета упала рядом с городом Миан-Чанну, пострадавших или погибших нет. В индийской армии объяснили, что пуск произошел из-за технической неисправности в ходе планового технического обслуживания.

Ранее Военно-воздушные силы Индии заявили о гибели двух пилотов, выполняющих тренировочный полет на истребителе МиГ-21 в западном штате Раджастхан