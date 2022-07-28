Два пилота разбились на истребителе МиГ-21 в Индии

Согласно данным, в четверг в 21:10 (18:40 по МСК) учебно-тренировочный истребитель ВВС Индии МиГ-21 потерпел крушение во время тренировочного вылета. Оба пилота получили не совместимые с жизнью травмы.

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх выразил соболезнования и подчеркнул, что служба погибших пилотов на благо страны никогда не будет забыта.

