Два пилота разбились на истребителе МиГ-21 в Индии
Военно-воздушные силы Индии заявили о гибели двух пилотов, выполняющих тренировочный полет на истребителе МиГ-21 в западном штате Раджастхан. Об этом ВВС сообщили в Twitter.
Согласно данным, в четверг в 21:10 (18:40 по МСК) учебно-тренировочный истребитель ВВС Индии МиГ-21 потерпел крушение во время тренировочного вылета. Оба пилота получили не совместимые с жизнью травмы.
Министр обороны Индии Раджнатх Сингх выразил соболезнования и подчеркнул, что служба погибших пилотов на благо страны никогда не будет забыта.
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