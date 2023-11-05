«Император Александр III» выполнил пуск ракеты «Булава»
Российский подводный крейсер «Император Александр III» произвел успешный испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования «Булава», сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.
Это произошло в рамках завершающего этапа программы государственных испытаний нового судна. Межконтинентальный запуск был произведен из акватории Белого моря по боевому полю Кура на полуострове Камчатка. Данный пуск стал завершающим элементом испытаний субмарины, после которого будет принято решение о ее приеме в состав ВМФ.
Ранее Министерство обороны России предложило провести реорганизацию Северного флота с лишением его статуса межвидового стратегического объединения. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru