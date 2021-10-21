Россия выполнила пуск ракеты «Булава» с атомной подлодки в Белом море
Атомная подводная лодка «Князь Олег» выполнила пуск баллистической ракеты «Булава» в рамках государственных испытаний в Белом море. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
«Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Олег" в рамках программы государственных испытаний выполнил стрельбу баллистической ракетой "Булава" из акватории Белого моря. Пуск баллистической ракеты осуществлялся из подводного положения по полигону Кура на Камчатке», — цитирует сообщение РИА Новости.
Боевые блоки ракеты успешно прибыли в заданный район в расчетное время, отмечает RT.
Ранее ВМФ России впервые провел испытательный пуск ракеты «Циркон» с борта подлодки «Северодвинск» на глубине 40 метров в акватории Белого моря, напоминает телеканал «360».
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