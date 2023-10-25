Шойгу: в РФ на учениях отработали ядерный удар в ответ на атаку противника

Об этом он доложил верховному главнокомандующему, президенту РФ Владимиру Путину, который руководил тренировкой.

«Под вашим руководством проводится тренировка... в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника», - сказал министр.

Ранее в Кремле рассказали, что к тренировке привлекались подвижный грунтовый ракетный комплекс стратегического назначения «Ярс», подводная лодка стратегического назначения «Тула», стратегические ракетоносцы Ту-95МС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

