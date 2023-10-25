Шойгу: в РФ на учениях отработали ядерный удар в ответ на атаку противника

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ходе учений стратегические силы России отработали ответ на ядерный удар противника, сообщает ТАСС.

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Об этом он доложил верховному главнокомандующему, президенту РФ Владимиру Путину, который руководил тренировкой.

«Под вашим руководством проводится тренировка... в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника», - сказал министр.

Ранее в Кремле рассказали, что к тренировке привлекались подвижный грунтовый ракетный комплекс стратегического назначения «Ярс», подводная лодка стратегического назначения «Тула», стратегические ракетоносцы Ту-95МС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Сергей Пивоваров
ТЕГИ:Сергей ШойгуВооруженные Силы РФЯдерная БезопасностьУчения Российской Армии\Минобороны РФ

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