Шойгу: в РФ на учениях отработали ядерный удар в ответ на атаку противника
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ходе учений стратегические силы России отработали ответ на ядерный удар противника, сообщает ТАСС.
Об этом он доложил верховному главнокомандующему, президенту РФ Владимиру Путину, который руководил тренировкой.
«Под вашим руководством проводится тренировка... в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника», - сказал министр.
Ранее в Кремле рассказали, что к тренировке привлекались подвижный грунтовый ракетный комплекс стратегического назначения «Ярс», подводная лодка стратегического назначения «Тула», стратегические ракетоносцы Ту-95МС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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