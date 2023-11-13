Хинштейн заявил, что в Росгвардии отменили запрет на доработку оружия
Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своём Telegram-канале заявил, что в Росгвардии был отменён приказ, запрещавший бойцам самостоятельно усовершенствовать оружие.
По его словам, ранее появившаяся информация о запрете «к сожалению, не фейк», что подтвердила проверка, проведённая по указанию руководства службы.
Пароаментарий отметил, что отменённый приказ был издан командиром одной из дивизий ВНГ, действия которого позже оценит руководство ведомства.
«Уверен, подобная глупость единична. И незамедлительная реакция на нее со стороны руководства Росгвардии тому подтверждение», - заключил Хинштейн.
Ранее Хинштейн заявил, что о вхождении подразделений ЧВК «Вагнер» в состав Росгвардии не может быть речи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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