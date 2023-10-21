Хинштейн заявил о задержании мигрантов, угрожавших губернатору Самарской области

Угрожавшие губернатору Самарской области Дмитрию Азарову мигранты задержаны, сообщил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.

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По его словам, злоумышленники - два брата, которые являются уроженцами Таджикистана. Старшего уже арестовали, а младшего поместили в центр временного содержания и в скором времени экстрадируют из России, написал депутат в своих соцсетях.

Хинштейн также рассказал, что эти двое мигрантов регулярно устраивали драки в округе.

Ранее мигранты в соцсетях пообещали совершить насильственные действия сексуального характера с губернатором Самарской области, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:Самарская ОбластьМигрантыАлександр Хинштейн

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